МИД Турции: операция «Источник мира» приостановлена, но не окончена

СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-23T11:41:22+03:00

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Анкара не возобновляет военную операцию «Источник мира», после заключенного с Вашингтоном соглашения и подписанного с Москвой меморандума. Об этом сообщили министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Однако глава МИД республики заявил, что операция не окончена. По его словам, турецкая армия готова дать «отпор террористам в случае необходимости».

«Вчера мы получили из США сообщение, что террористы полностью вышли из зоны операции. Но это не значит, что там больше нет террористов и не будет», - сказал министр.

Незадолго до этого в Минобороны Турции заявили, что «на этом этапе нет необходимости начинать еще одну операцию за пределами нынешнего района операции».

Напомним 22 октября, в Сочи состоялась встреча президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана. Результатом переговоров стал меморандум, предусматривающий прекращение огня на 150 часов для выхода курдских сил из Манбиджа и Таль Рифа. К этому времени истекал пятидневный режим тишины на севере Сирии. Он был достигнут после переговоров турецкого лидера с вице-президента Соединённых Штатов Майкл Пенс в Анкаре, 17 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU