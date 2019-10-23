Матчу Барселона - Реал Мадрид назначили новую дату: игра состоится 18 декабря

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-23T12:37:55+03:00

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В среду, 23 октября, была официально названа новая дата матча 10 тура чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и "Реалом". Изначально матч должен был пройти уже в эти выходные в субботу 26 октября. Однако же на фоне протестов в столице Каталонии было решено отменить проведение поединка в этот день.

Мир увидит очередное "Классико" 18 декабря. Поединок пройдет на стадионе "Камп Ноу", за это выступили оба клуба, а сегодня же Королевская испанская футбольная федерация окончательно утвердила эту дату.

При этом, отдельно отмечается - руководство Ла Лиги хотело провести игру 4 декабря. Однако же это предложение ни нашло ни у кого одобрения.

Массовые акции протеста начались в Каталонии 14 октября. Они стали реакцией на решение Верховного суда испании вынести приговоры 12 политикам в связи с их причастностью к проведению референдума о независимости в 2017 году. Они получили сроки от 9 до 13 лет заключения, а 3 человека признали виновными в неподчинении, они получили штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU