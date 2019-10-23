Названы лучшие страны для путешествий в 2020 году
Рейтинг стран, которые рекомендуется посетить в 2020 году возглавило королевство Бутан. Это направление привлекает туристов своей культурой, многочисленными монастырями и буддистскими храмами. Кроме того страна славится своей экологией, чистейшим горным воздухом и нехожеными тропами. Именно здесь путешественники могут отдохнуть от цивилизации, изучить философию буддистов и достичь гармонии с природой.
На втором месте рейтинга рекомендованных направлений оказалась Англия. По словам составителей списка, этот регион славится своими прекрасными видами на побережье.
Тройку лидеров замыкает Северная Македония. Страна славится своими древними традициями и аутентичными блюдами, передает сайт телеканала «Звезда».
Кроме того в рейтинг вошел остров Аруба, который находится недалеко от Венесуэлы и входит в состав Нидерландов. Здесь туристы смогут отдохнуть на чистейших пляжах, познакомиться с работами местных и зарубежных художников. Кроме того с 2020 года Аруба полностью откажется от использования одноразового пластика.
Турэксперты также советуют посетить королевство Эсватини (бывший Свазиленд). Это одно из самых недооцененных и малопосещаемых мест Южной Африки. Однако недавно в регионе построили новый аэропорт и теперь туристы с удобством смогут насладиться красотой дикой природы, пишет сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU