2019-10-23T13:05:28+03:00
Общество

Названы лучшие страны для путешествий в 2020 году

Турэксперты перечислили самые экзотические и красивые места
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Бутан привлекает туристов своей культурой, многочисленными монастырями и буддистскими храмамиБутан привлекает туристов своей культурой, многочисленными монастырями и буддистскими храмамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рейтинг стран, которые рекомендуется посетить в 2020 году возглавило королевство Бутан. Это направление привлекает туристов своей культурой, многочисленными монастырями и буддистскими храмами. Кроме того страна славится своей экологией, чистейшим горным воздухом и нехожеными тропами. Именно здесь путешественники могут отдохнуть от цивилизации, изучить философию буддистов и достичь гармонии с природой.

На втором месте рейтинга рекомендованных направлений оказалась Англия. По словам составителей списка, этот регион славится своими прекрасными видами на побережье.

Тройку лидеров замыкает Северная Македония. Страна славится своими древними традициями и аутентичными блюдами, передает сайт телеканала «Звезда».

Кроме того в рейтинг вошел остров Аруба, который находится недалеко от Венесуэлы и входит в состав Нидерландов. Здесь туристы смогут отдохнуть на чистейших пляжах, познакомиться с работами местных и зарубежных художников. Кроме того с 2020 года Аруба полностью откажется от использования одноразового пластика.

Турэксперты также советуют посетить королевство Эсватини (бывший Свазиленд). Это одно из самых недооцененных и малопосещаемых мест Южной Африки. Однако недавно в регионе построили новый аэропорт и теперь туристы с удобством смогут насладиться красотой дикой природы, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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