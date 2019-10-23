Путин сообщил о списании 20 млрд долларов африканских долгов

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-23T13:53:23+03:00

Путин сообщил о списании долгов на 20 млрд долларов со стран Африки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер также рассказал о планах удвоить объем товарооборота с Африканским континентом

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Москва списала 20 миллиардов долларов задолженности со стран Африканского континента. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в рамках выступления на саммите «Россия – Африка» в Сочи.

«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов», — заявил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Россия будет усиливать сотрудничество со странами Африки, а правительство будет поддерживать российские компании, которые успешно работают с партнерами из самых разных секторов африканской экономики. Он также рассказал о планах удвоить объем товарооборота с африканским континентом.

Напомним, 23 октября в Сочи начался саммит «Россия – Африка». Это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие, на которое приглашены главы всех стран Африканского континента.

В Сочи начался саммит "Россия Африка".На встречу с путиным приехали лидеры многих африканских стран - надо что-то общее собрать , там уже началось

ИСТОЧНИК KP.RU