Путин сообщил о списании 20 млрд долларов африканских долгов
Москва списала 20 миллиардов долларов задолженности со стран Африканского континента. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в рамках выступления на саммите «Россия – Африка» в Сочи.
«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов», — заявил российский лидер.
Путин также подчеркнул, что Россия будет усиливать сотрудничество со странами Африки, а правительство будет поддерживать российские компании, которые успешно работают с партнерами из самых разных секторов африканской экономики. Он также рассказал о планах удвоить объем товарооборота с африканским континентом.
Напомним, 23 октября в Сочи начался саммит «Россия – Африка». Это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие, на которое приглашены главы всех стран Африканского континента.
В Сочи начался саммит "Россия Африка".На встречу с путиным приехали лидеры многих африканских стран - надо что-то общее собрать , там уже началось
ИСТОЧНИК KP.RU