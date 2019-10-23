Встретимся в «Айсблоге»: Глава Якутии Айсен Николаев завел свой канал на YouTube

СЕГОДНЯ 14:30 2019-10-23T14:33:31+03:00

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Глава Якутии стал видеоблогером: Айсен Николаев запустил собственный канал «Айсблог» на YouTube. В каждом выпуске губернатор будет брать интервью у профессионалов из разных сфер. Главной задачей своего блога Николаев считает привлечение в Якутию неординарных людей, которые могут рассказать что-то интересное и открыть для себя регион с новой стороны.

- Чтобы вывести регион на новый уровень, нужно мыслить и действовать по-новому, - убежден Айсен Николаев. - Нужно использовать как наши ресурсы, так и привлекать внешних экспертов. Я буду приглашать к нам людей, которые готовы делиться опытом в разных сферах, и рассказывать в «Айсблоге» о результатах совместной работы.

Темой первого выпуска проекта стал стрит-арт. Глава Якутии встретился с уличным художником из Нижнего Новгорода Никитой Кузнецовым, работающим под псевдонимом Nomerz. Никита - организатор фестиваля «Место», его рисунки есть в подборках лучших работ стрит-арта по всей планете. В Якутске он нарисовал новую картину в стиле граффити.

Айсен Николаев заинтересовался стрит-артом еще когда был мэром Якутска: он стал поддерживать художников, благодаря которым унылые многоэтажки превращались в произведения искусства. Со временем граффити стали популярным течением, и в октябре этого года на заседании наблюдательного совета АНО «Россия страна возможностей» президент Владимир Путин посоветовал привлекать в регионах к росписям жилых домов талантливых художников. В этом году в Якутии впервые прошел фестиваль стрит-арта «LETO.YAKUTIA»: в его рамках в 15 городах и селах региона появятся 20 новых арт-объектов.

В первой серии Айсен Николаев и Никита Nomerz поговорили о роли стрит-арта в жизни современных городов. Нижегородец увидел работы своих якутских коллег и поделился своим опытом. Ролик показывает процесс создания граффити Никиты шаг за шагом: в качестве полотна он использовал стену колледжа технологии и дизайна в Якутске.