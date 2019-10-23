Минобороны опубликовало карту выполнения российско-турецкого меморандума

СЕГОДНЯ 15:14 2019-10-23T15:14:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство обороны России опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашений с Турцией в рамках подписанного в Сочи меморандума.

Минобороны опубликовало карту выполнения российско-турецкого меморандумаФото: Минобороны РФ

Как сообщал сайт kp.ru, ранее военная полиция Вооруженных сил России приступила к патрулированию позиций сирийской армии к северо-востоку от Манбиджа.

Российские военные полицейские прибыли в сирийский населенный пункт Кобани в районе границы Сирии и Турции, где встретились с представителями администрации.

Напомним 22 октября, в ходе встречи встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Таипа Эрдогана было достигнуто соглашение. Подписанный меморандум предусматривает совместное патрулирование сирийско-турецкой границы. С 23 октября в район приграничных территорий за пределами операции «Источник мира» входит военная полиция России. Она будет содействовать выводу курдских сил из Манбиджа и Таль Рифа.

ИСТОЧНИК KP.RU