2019-10-23T15:14:25+03:00
Политика

Минобороны опубликовало карту выполнения российско-турецкого меморандума

Ранее военная полиция России начала патрулирование позиций сирийской армии вблизи Манбиджа [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минобороны опубликовало карту выполнения российско-турецкого меморандумаМинобороны опубликовало карту выполнения российско-турецкого меморандумаФото: REUTERS
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Министерство обороны России опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашений с Турцией в рамках подписанного в Сочи меморандума.

Минобороны опубликовало карту выполнения российско-турецкого меморандума Фото: Минобороны РФ

Минобороны опубликовало карту выполнения российско-турецкого меморандумаФото: Минобороны РФ

Как сообщал сайт kp.ru, ранее военная полиция Вооруженных сил России приступила к патрулированию позиций сирийской армии к северо-востоку от Манбиджа.

Российские военные полицейские прибыли в сирийский населенный пункт Кобани в районе границы Сирии и Турции, где встретились с представителями администрации.

Напомним 22 октября, в ходе встречи встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Таипа Эрдогана было достигнуто соглашение. Подписанный меморандум предусматривает совместное патрулирование сирийско-турецкой границы. С 23 октября в район приграничных территорий за пределами операции «Источник мира» входит военная полиция России. Она будет содействовать выводу курдских сил из Манбиджа и Таль Рифа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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