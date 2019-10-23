Медведев предложил внедрить в аппарате правительства систему контроля сотрудников

СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-23T15:31:27+03:00

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Дмитрий Медведев заинтересовался системой дистанционного контроля на промышленном предприятии и предложил применить такую же, но в правительстве. Премьеру-министру показали, как работает новинка в деле, когда он посетил завод ПАО «Сибур Холдинг».

На предприятии изменили систему контроля за оборудованием. Если раньше специалист записывал о неисправности в блокнот, то теперь сотрудников вооружили мобильным телефоном. Данные, внесенные в им в общую базу, видны всем, а значит можно оценить в целом, как отработала смена, какой объем работы выполнен. Руководитель производства может оперативно реагировать, он дистанционно получает информацию об обнаружении проблемы.

- Не знаю, надо ли это в правительстве делать, наверно, это будет тяжеловато. Но в аппарате можно, чтобы видели - кто чем занимается, кто пришел на рабочее место, кто ушел, какие у него задания, - приводит слова Дмитрия Медведева РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU