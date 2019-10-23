2019-10-23T15:29:57+03:00
Звезды

Муж Елены Малышевой предположил, что телеведущую уже выписали из больницы

Ведущая программы «Жить здорово» была госпитализирована из-за высокого давления
Елена АКИМОВА
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Елена Малышева оказалась в больнице из-за проблем с давлениемЕлена Малышева оказалась в больнице из-за проблем с давлениемФото: Евгения ГУСЕВА
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Супруг Елены Малышевой рассказал о самочувствии знаменитой жены. Он заверил, что она чувствует себя хорошо и у медиков не вызывает опасения ее состоянии.

Где именно сейчас телеведущая дома или в больнице, мужчина ответить затруднился, признавшись, что находится не в России.

«По-моему, она уже выписалась…Созванивался и понял, что все в порядке. Сейчас вроде бы все хорошо, — заявил Игорь Малышев ФАН.

От так же отметил, что во время госпитализации у главного теледоктора страны была острая ситуация, но, к счастью, все обошлось.

О проблеме со здоровьем Елена Малышева сообщила своим подписчикам в Instagram. Она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Прибывшие медики померили давление у пациентки и решили ее госпитализировать, так как показатели были 200 на 130.

Сама телеведущая призналась, что впервые переживает такой сильный гипертонический криз.

«Вот так вот себя чувствует пациент на каталке. Мне, на самом деле, стало намного лучше, а было, конечно...», - отметила ведущая Первого канала.

Елена Малышева госпитализирована в больницу.Телеведущая вызвала скорую из-за резкого скачка давления

ИСТОЧНИК KP.RU

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