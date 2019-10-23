В США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре

СЕГОДНЯ 15:42 2019-10-23T15:47:12+03:00

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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях в отношении причастных к сговору о допингах в спорте. Документу дали имя беглого российского ученого Григория Родченкова, который раньше возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию. Он выехал из страны и выступил в США с обвинениями в адрес России, где по его мнению, система оценки допинга работала с нарушениями.

Текст закона опубликован на сайте нижней палаты. Россия в документе упоминается в связи со случаями выявления допинга у спортсменов на олимпиаде в Сочи.

"Антидопинговый закон Родченкова" обязывает предоставить защиту информаторам. При попытке подкупа во время проведения всемирных спортивных состязаний нарушителю грозит уголовная ответственность. Жертве сговора виновная сторона обязана выплатить компенсацию.

Юридический комитет одобрил инициативу. Осталось теперь получить согласие в Сенате.

ИСТОЧНИК KP.RU