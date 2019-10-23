2019-10-23T16:46:44+03:00
В мире

Компания «Яндекс. Такси» возит пассажиров в Африке

Президент Владимир Путин на форуме в Сочи сообщил, что Россия будет "наращивать свое присутствие в Африке"
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Компания вышла в страны Африки Фото: Антон Новодережкин/ТАССКомпания вышла в страны Африки Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Изменить размер текста:

На форуме в Сочи "Россия-Африка" президент Владимир Путин заявил, что ряд российских компаний уже успешно работают в странах этого южного континента. При этом он уточнил - такие организации будут поддерживать на государственном уровне, чтобы в итоге Россия смогла "наращивать свое присутствие в Африке". В качестве примера лидер страны назвал компанию "Яндекс", которая запустила в двух странах Африки новый проект. .

Сервисы «Яндекса», которые доступны жителям ряда европейских стран, теперь появились в Африке. В компании сообщили, что проект получил название Yango и его реализуют совместно с Uber в 18 странах. Первыми африканскими странами, где пассажиры могут воспользоваться услугой такси от российской компании, стали Гана и Кот-д’Ивуар.

- В регионе есть несколько агрегаторов такси (Uber, Bolt и другие), при этом спрос на услуги райдшеринга все еще сильно превышает предложение, и мы видим, что нам есть что предложить рынку, - сообщили в пресс-службе компании «Яндекс.Такси», подчеркнув, что запуск сервиса в Гане стал одним из самых успешных для фирмы на новых рынках.

Что касается и Кот-д’Ивуар, то здесь еще больше возможностей, чтобы «развернуться» - Yango стал первым райдшеринговым сервисом с стране. Для российской компании тоже работа в Кот-д’Ивуар стала в новинку потому, что до этого организация не сотрудничала с франкоговорящими странами. В «Яндекс.Такси» рассчитывают, что этот опыт поможет им выйти и на другие страны, где говорят преимущественно на французском языке.

- Как и Яндекс.Такси в России, Yango не имеет собственных автомобилей и водителей и сотрудничает во всех странах присутствия с местными перевозчиками, - добавили в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
CNN: США оказались унижены из-за подписания между Россией и Сирией меморандума
Вологодский губернатор предлагает запретить продажу никотиновых смесей
Член ОП призвал отключать свет, газ и воду должникам
Региональный материнский капитал на Ямале вырастет до 500 тысяч рублей
Политолог назвал слова Зеленского о сближении с Москвой «политическим пиаром»
ФНС с 2020 года обяжет компании платить страховые взносы за самозанятых
Коннор МакГрегор дал прогноз на бой Хабиба с Фергюсоном
В Москве вооруженный мужчина ограбил салон связи
В США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре
В Москве обстреляли машину рэпера из Black Star
Муж Елены Малышевой предположил, что телеведущую уже выписали из больницы
Медведев предложил внедрить в аппарате правительства систему контроля сотрудников
Минобороны опубликовало карту выполнения российско-турецкого меморандума
Еще одна страна перейдет на систему «всё включено», чтобы привлечь российских туристов