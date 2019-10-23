Компания «Яндекс. Такси» возит пассажиров в Африке

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-23T16:46:44+03:00

Президент Владимир Путин на форуме в Сочи сообщил, что Россия будет "наращивать свое присутствие в Африке"

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На форуме в Сочи "Россия-Африка" президент Владимир Путин заявил, что ряд российских компаний уже успешно работают в странах этого южного континента. При этом он уточнил - такие организации будут поддерживать на государственном уровне, чтобы в итоге Россия смогла "наращивать свое присутствие в Африке". В качестве примера лидер страны назвал компанию "Яндекс", которая запустила в двух странах Африки новый проект. .

Сервисы «Яндекса», которые доступны жителям ряда европейских стран, теперь появились в Африке. В компании сообщили, что проект получил название Yango и его реализуют совместно с Uber в 18 странах. Первыми африканскими странами, где пассажиры могут воспользоваться услугой такси от российской компании, стали Гана и Кот-д’Ивуар.

- В регионе есть несколько агрегаторов такси (Uber, Bolt и другие), при этом спрос на услуги райдшеринга все еще сильно превышает предложение, и мы видим, что нам есть что предложить рынку, - сообщили в пресс-службе компании «Яндекс.Такси», подчеркнув, что запуск сервиса в Гане стал одним из самых успешных для фирмы на новых рынках.

Что касается и Кот-д’Ивуар, то здесь еще больше возможностей, чтобы «развернуться» - Yango стал первым райдшеринговым сервисом с стране. Для российской компании тоже работа в Кот-д’Ивуар стала в новинку потому, что до этого организация не сотрудничала с франкоговорящими странами. В «Яндекс.Такси» рассчитывают, что этот опыт поможет им выйти и на другие страны, где говорят преимущественно на французском языке.

- Как и Яндекс.Такси в России, Yango не имеет собственных автомобилей и водителей и сотрудничает во всех странах присутствия с местными перевозчиками, - добавили в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU