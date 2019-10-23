Региональный материнский капитал на Ямале вырастет до 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:49 2019-10-23T16:49:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональный материнский капитал в Ямало-Ненецком автономном округе с 1 января 2020 года увеличится до 500 тысяч рублей. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал журналистам во время совместной рабочей поездки с министром труда и соцзащиты РФ Максимом Топилиным в города Лабытнанги и Салехард.

- Сегодня региональный маткапитал составляет 350 тысяч рублей, а с 1 января ямальские семьи смогут получить полмиллиона рублей, - сообщил Дмитрий Артюхов. - С нового года сертификаты будем выдавать не только на третьего ребенка, но и на всех последующих детей в нашем регионе. Убеждён, увеличение маткапитала будет хорошим подспорьем для расширения жилищных условий многодетных семей на Ямале. Они должны чувствовать поддержку от государства.

Глава региона отметил, что по 500 тысяч рублей получат все семьи, у которых есть неиспользованные сертификаты на маткапитал.

- Их около семи тысяч. Они также будут проиндексированы и повышены до 500 тысяч, - рассказал глава ЯНАО.

Региональный материнский капитал на Ямале ввели с 2011 года, за это время его получили 11962 семьи. Маткапитал выдается как за рожденных, так и за усыновленных детей. Потратить его родители могут на новое жилье или на лечение всех членов семьи. Кроме маткапитала многодетные родители могут рассчитывать и на другую поддержку от региона: льготные авиабилеты, земельный участок под строительство, льготную ипотеку.

- Для многодетных семей у нас предусмотрена 30-процентная скидка по оплате коммунальных услуг, - рассказала директор департамента соцзащиты населения ЯНАО Елена Карпова, - Все дети в регионе при рождении получают подарок. Плюс у нас предусмотрена единовременная выплата к 1 сентября. Если доход семьи меньше прожиточного минимума, предоставляется дополнительное пособие на ребенка.