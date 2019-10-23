Вологодский губернатор предлагает запретить продажу никотиновых смесей

СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-23T16:57:38+03:00

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Пока законодательство защищает подростков от продажи табака и табачной продукции. Продажа же бестабачных никотиновых смесей законом не ограничена. Речь идет о снюсах – никотиносодержащих смесях, которые помещают за губу. При этом объем никотина в них в разы превышает стандартную дозировку никотина сигареты, в результате чего смесь вызывает у подростков быстрое привыкание. В Кировской области зафиксирован первый смертельный случай отравления школьника бестабачным снюсом, в Череповце медики диагностировали у подростка никотиновую ломку от употребления снюса.

Олег Кувшинников напомнил, что сохранение здоровья детей и подростков в приоритете у правительства региона. Два года назад Вологодская область уже ввела запрет на продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов. Определен список общественных мест, где их нельзя использовать. Кроме того, с 2015 года в регионе введен запрет розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.