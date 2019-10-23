Мэр Киева Виталий Кличко напал на журналиста из-за вопроса о незаконной постройке

СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-23T17:19:37+03:00

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Виталий Кличко вспомнил свое спортивное пошлое и напал на журналиста. Видео появилось в фейсбуке в группе сообщества «Стопкор». Во время пресс-подхода один из журналистов задал мэру киева вопрос о незаконном строительстве здания в городе.

Вместо ответа бывший профессиональный боксер попытался резким ударом выбить из рук корреспондента телефон. Мишень Кличко поразил, но ролик на телефоне сохранился. Теперь в Сети обсуждают его профессиональную пригодность как спортсмена и сомнительные качества, как политика. В комментариях в фесбуке люди возмущались не столько происходящим, сколько тем, что не могли понять, о чем говорит в интервью Кличко.

Ранее Кличко не смог выговорить фразу "Институт судебных экспертиз", из-за чего стал объектом для насмешек.

Это не первое неуважительное отношение к украинским журналистам - пресс-секретарь президента Зеленского оттолкнула представителя СМИ, тот по ее мнению слишком близко подошел к главе государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/739685" frameborder="0"></iframe> Мэр Киева Виталий Кличко напал на журналиста.

ИСТОЧНИК KP.RU