2019-10-23T17:19:37+03:00
В мире

Мэр Киева Виталий Кличко напал на журналиста из-за вопроса о незаконной постройке

Вместо ответа бывший боксер пытался выбить из рук корреспондента телефон
Юлия САЛЬНИКОВА
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Виталий Кличко не захотел отвечать на неудобный вопросВиталий Кличко не захотел отвечать на неудобный вопросФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Виталий Кличко вспомнил свое спортивное пошлое и напал на журналиста. Видео появилось в фейсбуке в группе сообщества «Стопкор». Во время пресс-подхода один из журналистов задал мэру киева вопрос о незаконном строительстве здания в городе.

Вместо ответа бывший профессиональный боксер попытался резким ударом выбить из рук корреспондента телефон. Мишень Кличко поразил, но ролик на телефоне сохранился. Теперь в Сети обсуждают его профессиональную пригодность как спортсмена и сомнительные качества, как политика. В комментариях в фесбуке люди возмущались не столько происходящим, сколько тем, что не могли понять, о чем говорит в интервью Кличко.

Ранее Кличко не смог выговорить фразу "Институт судебных экспертиз", из-за чего стал объектом для насмешек.

Это не первое неуважительное отношение к украинским журналистам - пресс-секретарь президента Зеленского оттолкнула представителя СМИ, тот по ее мнению слишком близко подошел к главе государства.

Мэр Киева Виталий Кличко напал на журналиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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