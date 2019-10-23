Мэр Киева Виталий Кличко напал на журналиста из-за вопроса о незаконной постройке
Виталий Кличко вспомнил свое спортивное пошлое и напал на журналиста. Видео появилось в фейсбуке в группе сообщества «Стопкор». Во время пресс-подхода один из журналистов задал мэру киева вопрос о незаконном строительстве здания в городе.
Вместо ответа бывший профессиональный боксер попытался резким ударом выбить из рук корреспондента телефон. Мишень Кличко поразил, но ролик на телефоне сохранился. Теперь в Сети обсуждают его профессиональную пригодность как спортсмена и сомнительные качества, как политика. В комментариях в фесбуке люди возмущались не столько происходящим, сколько тем, что не могли понять, о чем говорит в интервью Кличко.
Ранее Кличко не смог выговорить фразу "Институт судебных экспертиз", из-за чего стал объектом для насмешек.
Это не первое неуважительное отношение к украинским журналистам - пресс-секретарь президента Зеленского оттолкнула представителя СМИ, тот по ее мнению слишком близко подошел к главе государства.
Мэр Киева Виталий Кличко напал на журналиста.
ИСТОЧНИК KP.RU