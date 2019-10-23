СЕГОДНЯ 17:50 2019-10-23T17:50:33+03:00

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Российская певица Диана Арбенина провела урок музыки в московской школе. Она рассказала детям о современной музыке и даже провела мастер-класс.

После беседы со старшеклассниками, Арбенина пригласила всех сыграть с ней вместе на гитаре. Такого ажиотажа школьный класс еще не видел. Ребята выстраивались в очередь, чтобы спеть в дуэте со звездой.

Кроме всего прочего Арбенина рассказала ученикам о своих школьных уроках и посоветовала не обращать внимания на оценки.

- В школе я терпеть не могла уроки музыки. Учительница ставила одноклассникам тройки за то, что у них нет слуха. А я считаю, что слух — это не главное. Рок-н-ролл — то, как ты чувствуешь жизнь. Уроки музыки — ваше настроение, ваша радость, ваш договор с миром, - сказала певица.

Встреча прошла в обычной московской школе под номером 1540. Этот урок стал частью глобального всероссийского проекта "Культурный марафон". Его организует компания "Яндекс" совместно с КиноПоиском, Министерством Культуры и Просвещения.

ИСТОЧНИК KP.RU