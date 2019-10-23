2019-10-23T17:57:09+03:00
В мире

Московский двойник Зеленского: «Могу подменить его на сцене, но кушать свинью на камеру не стану»

В Москву Умид Исабаев приехал из Узбекистана
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент УкраиныПрезидент УкраиныФото: REUTERS
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В Москве нашли «двойника» Владимира Зеленского. Умид Исабаев действительно похож на президента Украины внешне, но на этом сходство заканчивается. Выходец из Узбекистана приехал в Москву, чтобы работать в автомастерской. Он не выступал на сцене, не считая рои тамады на свадьбе однажды. Но «двойник» не против попасть в телевизор, готов подменить Зеленского в юмористических передачах. Мужчина предположил, что времени у политика на различные комедийные шоу сейчас нет, вот и предлагает свою помощь. Правда, у Исабаева есть условие:

- Заранее отказываюсь играть в сценах, где надо свинью кушать, - сказал «двойник» в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Московский двойник Зеленского Фото: Кадр видео

Московский двойник ЗеленскогоФото: Кадр видео

Автомаляр из Москвы рассказал, что плохо говорит на украинском и совсем не разбирается в политике, а еще добавил, что ему нравится Том Круз. Умид не против, если его пригласят в российский "Камеди клаб".

ИСТОЧНИК KP.RU

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