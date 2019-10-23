Премьер Украины заявил о возможных проблемах с отоплением в некоторых городах

СЕГОДНЯ 18:32 2019-10-23T18:37:29+03:00

Алексей Гончарук сообщил, что такое может произойти в случае неподписания контракта с Россией

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В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с началом отопсезона. Об этом в среду 23 октября сообщил премьер-министр страны Алексей Гончару. По его словам речь идет о небольших городах. Газа, имеющегося в запасах, хвати на обогрев большей территории Украины. Но с небольшими населенными пунктами в случае неподписания контракта на транзит газа с Россией, может возникнуть дефицит:

- Есть отдельный сценарий, если в случае непродления контракта с Российской Федерацией, в случае фактического прекращения транзита газа из России в Европу, у нас в наших запасах газа достаточно, чтобы обеспечить отопление, но фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, - приводит слова украинского премьера РИА Новости.

Проблемы в небольших городах он назвал временными. В стране о них «знают наперед».

Ранее в компании "Нафтогаз" сообщили, что Украина будет требовать у России компенсацию за транзит газа. В России не отказываются от сотрудничества, но настаивают на приемлемых тарифах за транзит газа.

ИСТОЧНИК KP.RU