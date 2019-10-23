Чемпионке Паралимпийских игр сделали эвтаназию

СЕГОДНЯ 18:49 2019-10-23T18:53:21+03:00

Решение бельгийская спортсменка приняла еще в 2016 году, решив, что с окончанием карьеры она потеряла смысл жизни

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Чемпионка Паралимпийских игр из Бельгии Марика Вервут ушла из жизни при помощи эвтаназии. Как сообщает Би-Би-Си, спортсменку мучили сильные боли. Долгие годы она держалась только благодаря спорту, который, как она признавалась, «был смыслом жизни».

Вервут победила на Паралимпиаде в заезде на колясках в 2012 году. Тогда она объявила, что следующие всемирные игры, в Рио-де-Жанейро, станут для нее последними. Закончить она планировала не только спортивную карьеру, но и жизнь.

- Игры-2016 являются моей последней мечтой. Я не хочу никаких похорон - мне достаточно, чтобы все выпили по бокалу шампанского и подумали обо мне, - говорила чемпионка.

С 2016 года она начала собирать документы на эвтаназию. Спортсменка доказала, что испытывает сильные боли, из-за них она могла спать порой всего 10 минут, после просыпалась. У нее было редкое дегенеративное мышечное заболевание.

Вечером 22 октября чемпионке повели эвтаназию, эта процедура в Бельгии разрешена. Вервут было 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU