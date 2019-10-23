2019-10-23T18:53:21+03:00
В мире

Чемпионке Паралимпийских игр сделали эвтаназию

Решение бельгийская спортсменка приняла еще в 2016 году, решив, что с окончанием карьеры она потеряла смысл жизни
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Спортсменке было 40 летСпортсменке было 40 летФото: twitter.com
Изменить размер текста:

Чемпионка Паралимпийских игр из Бельгии Марика Вервут ушла из жизни при помощи эвтаназии. Как сообщает Би-Би-Си, спортсменку мучили сильные боли. Долгие годы она держалась только благодаря спорту, который, как она признавалась, «был смыслом жизни».

Вервут победила на Паралимпиаде в заезде на колясках в 2012 году. Тогда она объявила, что следующие всемирные игры, в Рио-де-Жанейро, станут для нее последними. Закончить она планировала не только спортивную карьеру, но и жизнь.

- Игры-2016 являются моей последней мечтой. Я не хочу никаких похорон - мне достаточно, чтобы все выпили по бокалу шампанского и подумали обо мне, - говорила чемпионка.

С 2016 года она начала собирать документы на эвтаназию. Спортсменка доказала, что испытывает сильные боли, из-за них она могла спать порой всего 10 минут, после просыпалась. У нее было редкое дегенеративное мышечное заболевание.

Вечером 22 октября чемпионке повели эвтаназию, эта процедура в Бельгии разрешена. Вервут было 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Германии родился щенок мятного цвета
Свидетель по делу о теракте в Петербурге планировал взрыв во Владивостоке в 2017 году
Зеленский потребовал проверить депутатов Верховной Рады на полиграфе
Трамп снял санкции против Турции
Премьер Украины заявил о возможных проблемах с отоплением в некоторых городах
Московский двойник Зеленского: «Могу подменить его на сцене, но кушать свинью на камеру не стану»
Диана Арбенина провела урок музыки в московской школе
В Чехии вандалы облили краской памятник Красной Армии
Мэр Киева Виталий Кличко напал на журналиста из-за вопроса о незаконной постройке
CNN: США оказались унижены из-за подписания между Россией и Сирией меморандума
Вологодский губернатор предлагает запретить продажу никотиновых смесей
Член ОП призвал отключать свет, газ и воду должникам
Региональный материнский капитал на Ямале вырастет до 500 тысяч рублей
Компания «Яндекс. Такси» возит пассажиров в Африке
Политолог назвал слова Зеленского о сближении с Москвой «политическим пиаром»
ФНС с 2020 года обяжет компании платить страховые взносы за самозанятых
Коннор МакГрегор дал прогноз на бой Хабиба с Фергюсоном
В Москве вооруженный мужчина ограбил салон связи
В США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре
В Москве обстреляли машину рэпера из Black Star
Муж Елены Малышевой предположил, что телеведущую уже выписали из больницы
Медведев предложил внедрить в аппарате правительства систему контроля сотрудников
Минобороны опубликовало карту выполнения российско-турецкого меморандума
Еще одна страна перейдет на систему «всё включено», чтобы привлечь российских туристов