Трамп снял санкции против Турции

СЕГОДНЯ 19:01 2019-10-23T19:08:12+03:00

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Президент США поручил снять с Турции санкции, введенные из-за операции «Источник мира». При этом глава Белого Дома уточнил, что произойдет это в случае, если Турция «не вызовет недовольство Вашингтона». Дональд Трамп объявил о решении оставить американских военных в Сирии несмотря на принятое несколько дней назад решение вывести войска. Он считает – американцы должны помочь в «обеспечении безопасности» на границе Сирии и Турции.

- Я поручил министру финансов (Стивену Мнучину) снять все санкции, введённые в отношении Турции 14 октября, - сказал Дональд Трамп. Его выступление транслировали на сайте Белого дома. - Санкции будут сняты до тех пор, пока не произойдет (со стороны Турции) то, что нам не понравится.

Американские СМИ в среду 23 октября заявили, что меморандум, подписанный Турцией и Россией, унижает США. Америка оставила курдов, фактически "освободив территорию для русских".

ИСТОЧНИК KP.RU