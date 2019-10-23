2019-10-23T19:08:12+03:00
Политика

Трамп снял санкции против Турции

Американский президент сделал первое официальное заявление после подписанного в Сочи меморандума
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Трамп отменил санкции против ТурцииТрамп отменил санкции против ТурцииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США поручил снять с Турции санкции, введенные из-за операции «Источник мира». При этом глава Белого Дома уточнил, что произойдет это в случае, если Турция «не вызовет недовольство Вашингтона». Дональд Трамп объявил о решении оставить американских военных в Сирии несмотря на принятое несколько дней назад решение вывести войска. Он считает – американцы должны помочь в «обеспечении безопасности» на границе Сирии и Турции.

- Я поручил министру финансов (Стивену Мнучину) снять все санкции, введённые в отношении Турции 14 октября, - сказал Дональд Трамп. Его выступление транслировали на сайте Белого дома. - Санкции будут сняты до тех пор, пока не произойдет (со стороны Турции) то, что нам не понравится.

Американские СМИ в среду 23 октября заявили, что меморандум, подписанный Турцией и Россией, унижает США. Америка оставила курдов, фактически "освободив территорию для русских".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Германии родился щенок мятного цвета
Свидетель по делу о теракте в Петербурге планировал взрыв во Владивостоке в 2017 году
Зеленский потребовал проверить депутатов Верховной Рады на полиграфе
Чемпионке Паралимпийских игр сделали эвтаназию
Премьер Украины заявил о возможных проблемах с отоплением в некоторых городах
Московский двойник Зеленского: «Могу подменить его на сцене, но кушать свинью на камеру не стану»
Диана Арбенина провела урок музыки в московской школе
В Чехии вандалы облили краской памятник Красной Армии
Мэр Киева Виталий Кличко напал на журналиста из-за вопроса о незаконной постройке
CNN: США оказались унижены из-за подписания между Россией и Сирией меморандума
Вологодский губернатор предлагает запретить продажу никотиновых смесей
Член ОП призвал отключать свет, газ и воду должникам
Региональный материнский капитал на Ямале вырастет до 500 тысяч рублей
Компания «Яндекс. Такси» возит пассажиров в Африке
Политолог назвал слова Зеленского о сближении с Москвой «политическим пиаром»
ФНС с 2020 года обяжет компании платить страховые взносы за самозанятых
Коннор МакГрегор дал прогноз на бой Хабиба с Фергюсоном
В Москве вооруженный мужчина ограбил салон связи
В США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре
В Москве обстреляли машину рэпера из Black Star
Муж Елены Малышевой предположил, что телеведущую уже выписали из больницы
Медведев предложил внедрить в аппарате правительства систему контроля сотрудников
Минобороны опубликовало карту выполнения российско-турецкого меморандума
Еще одна страна перейдет на систему «всё включено», чтобы привлечь российских туристов