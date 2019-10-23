Представитель генсека ООН прокомментировал меморандум между Россией и Турцией

СЕГОДНЯ 20:21 2019-10-23T20:24:37+03:00

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Генеральный секретарь ООН следил за переговорами в Сочи. Напомним, во вторник 22 октября Владимир Путин встретился с турецким лидером Режепом Таипом Эрдоганом. Они общались около 6,5 часов, итогом встречи стал меморандум о взаимопонимании. Турецкая операция в Сирии «Источник мира» фактически завершена, войска Турции не буду выходить за границу занятых территорий.

Представитель Антониу Гутерриша сообщил, что в ООН следили за ходом переговоров в Сочи. От себя он добавил, что приветствует «любые усилия по деэкскалации ситуации в регионе».

- Мы следим тщательно за ситуацией на северо-востоке Сирии. Мы в курсе вчерашних переговоров между Россией и Турцией и заявления Турции о том, что на данном этапе нет потребности в проведении новой операции за пределами зоны, где проводилась нынешняя операция, - сказал официального представителя генсека Фархан Хак. Его слова приводит РИА Новости.

В организации напомнили, что необходимо обеспечить условия для возврата беженцев.

Ранее президент США поручил снять с Турции санкции, наложенные из-за операции "Источник мира".

ИСТОЧНИК KP.RU