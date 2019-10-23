2019-10-23T22:19:34+03:00
Политика

В США призвали Турцию быть осторожнее при заключении соглашений с Россией

В администрации американского президента такой же совет дали и другим странам
Юлия САЛЬНИКОВА
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В США дали совет Турции и другим странамВ США дали совет Турции и другим странамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чиновник из администрации США дал совет Турции «быть осторожнее» с Россией. Он отметил, что Америка не играла никакой роли в принятии меморандума, подписанного в Сочи. Напомним, во вторник 22 октября президент России и глава Турции договорились о дальнейшем урегулировании конфликта в Сирии. Анкара обязуется прекратить военную операцию вне территорий, которые уже взяты под контроль. Россия обеспечит патрулирование сирийских территорий у границы с Турцией.

- Что касается Турции, которая заключает соглашение с Россией, то мы предупреждаем наших друзей в Турции и всех других быть осторожными, - приводит комментарий представителя администрации США РИА Новости. Такой же совет в США дают и другим странам.

Он добавил, что Америка будет следить за выполнением взятых странами на себя обязательств .Донаьд Трамп снял с Турции санкции и пообещал в скором времени встретиться с Эрдоганом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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