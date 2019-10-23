На борту самолета умер младенец из-за того, что у врачей кончились лекарства и кислород

СЕГОДНЯ 22:39 2019-10-23T22:40:50+03:00

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В самолете Петропавловск-Камчатский - Хабаровск умер трехмесячный ребенок. Мальчика перевозила бригада врачей в пассажирском самолете. Мать ребенка рассказала Кам 24, что сумку-переноску с младенцем врачи поставила себе на колени. С собой у бригады врачей были лекарства и кислородный баллон с маской для маленького пациента.

Ребенок появился на свет раньше срока, его мать тогда находилась на 27 неделе беременности. Роды были стремительными, женщина не успела дойти из коридора до палаты или родовой комнаты. Вес младенца был меньше килограмма. Врачи диагностировали у него порок сердца. Несколько месяцев мальчика выхаживали в одном регионе, в октябре объявили, что готовы к транспортировке младенца.

- Лечащий врач Яна Олеговна заверила меня, что ребенок будет лететь в кувезе с полным контролем жизненных функций, - приводит слова матери издание.

Ребенку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких во время полета. Во время снижения сработал датчик, оказалось, у мальчика случился сердечный приступ. Медик помог, но вскоре датчик дал сигнал снова. Ребенку сделали массаж сердца.

- Состояние вновь нормализовалось на несколько минут, но вскоре последовал третий приступ, который стал последним. Оказалось, что кончились лекарства и кислород, - вспомнила мать.

Сотрудники авиакомпании принесли баллон с кислородом, но маска не подошла младенцу.

мать погибшего младенца планирует обращаться в прократуру. Региональный минздрав проводит проверку, им предстоит ответить на вопрос, все ли сделали врачи для спасения мальчика и имели при себе необходимый набор медпрепаротов.

ИСТОЧНИК KP.RU