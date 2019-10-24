Почти 70% россиян не делают сбережений

СЕГОДНЯ 03:38 2019-10-24T03:38:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Социологи провели опрос и выяснили, что 69% россиян не делают сбережений. Те, кто все же копит деньги, предпочитает откладывать наличные, а не хранить их в банке. Более того, 51% из тех, кто не копит, заявили, что в ближайшие годы не смогут этого сделать.

- Каждый пятый из не имеющих накоплений, а таких 215 посчитал, что вероятность отложить деньги в ближайшее время для него только уменьшится. 17%, напротив, отметили, что их шансы накопить определенную сумму в следующие 12 месяцев возрастут, а, значит, они, возможно, начнут делать сбережения, - цитирует экспертов НАФИ ТАСС.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU