Почти 70% россиян не делают сбережений
Социологи провели опрос и выяснили, что 69% россиян не делают сбережений. Те, кто все же копит деньги, предпочитает откладывать наличные, а не хранить их в банке. Более того, 51% из тех, кто не копит, заявили, что в ближайшие годы не смогут этого сделать.
- Каждый пятый из не имеющих накоплений, а таких 215 посчитал, что вероятность отложить деньги в ближайшее время для него только уменьшится. 17%, напротив, отметили, что их шансы накопить определенную сумму в следующие 12 месяцев возрастут, а, значит, они, возможно, начнут делать сбережения, - цитирует экспертов НАФИ ТАСС.
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ИСТОЧНИК KP.RU