Болсонару заявил о планах Украины купить бразильские военные самолеты

СЕГОДНЯ 09:05 2019-10-24T09:05:46+03:00

Президент Бразилии написал об этом в соцсетях

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Президент Бразилии написал в твиттер о планах украинских властей купить у них военные самолеты. Переговоры между президентами состоялись судя по всему в Японии. Болсонару и Зеленский присутствовали на интронизации императора Нарухито.

- Украинский президент заинтересован в приобретении Super Tucano. Министр иностранных дел рассмотрел возможность покупки украинцами военного грузового корабля Embraer KC-390 производства Бразилии, - написал в твиттер Жаир Болсонару.

ИСТОЧНИК KP.RU