Болсонару заявил о планах Украины купить бразильские военные самолеты
Президент Бразилии написал об этом в соцсетях
Изменить размер текста:
Президент Бразилии написал в твиттер о планах украинских властей купить у них военные самолеты. Переговоры между президентами состоялись судя по всему в Японии. Болсонару и Зеленский присутствовали на интронизации императора Нарухито.
- Украинский президент заинтересован в приобретении Super Tucano. Министр иностранных дел рассмотрел возможность покупки украинцами военного грузового корабля Embraer KC-390 производства Бразилии, - написал в твиттер Жаир Болсонару.
ИСТОЧНИК KP.RU