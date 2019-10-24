Болсонару заявил о планах Украины купить бразильские военные самолеты

СЕГОДНЯ 09:05 2019-10-24T09:12:38+03:00

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Президент Бразилии написал в твиттер о планах украинских властей купить у них военные самолеты. Переговоры между президентами состоялись судя по всему в Японии. Болсонару и Зеленский присутствовали на интронизации императора Нарухито.

- Украинский президент заинтересован в приобретении Super Tucano. Министр иностранных дел рассмотрел возможность покупки украинцами военного грузового корабля Embraer KC-390 производства Бразилии, - написал в твиттер Жаир Болсонару.

Штурмовик Super Tucano уже закупили у бразильцев ВВС США. Напомним, Трамп утверждал, что Бразилия - главный союзник американцев, если рассматривать страны вне НАТО. Симпатия к политическому коллеге у Болсонару взаимная, он признался журналистам, что "все больше влюбляется в Трампа". Embraer считается крупнейшим производителем гражданских и военных самолетов. Компания основана в 1969 году и произвела более восьми тысяч самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU