Сбербанк опроверг слухи о продаже данных клиентов в интернете
Информация о том, что в интернете была открыта продажа данных клиентов Сбербанка, не соответствует действительности. Такое заявление сделали в пресс-службе кредитного учреждения на фоне появившихся в СМИ сообщений о том, что кто-то якобы пытается реализовать персональные сведения 11,5 тысячи человек.
"Вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее. Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", - цитирует ТАСС представителя Сбербанка.
Сайт kp.ru писал, что небольшая утечка данных была зафиксирована в кредитном учреждении в начале октября. Позже выяснилось, что информацию "слил" 28-летний менеджер, который решил таким образом заработать.
Сотрудник уже во всем признался, а в Сбербанке заверили, что оказавшиеся в Сети сведения не способны нанести клиентам материальный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU