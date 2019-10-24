Сбербанк опроверг слухи о продаже данных клиентов в интернете

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-24T10:18:35+03:00

Вся достоверная информация относительно утечки сведений уже была опубликована ранее

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Информация о том, что в интернете была открыта продажа данных клиентов Сбербанка, не соответствует действительности. Такое заявление сделали в пресс-службе кредитного учреждения на фоне появившихся в СМИ сообщений о том, что кто-то якобы пытается реализовать персональные сведения 11,5 тысячи человек.

"Вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее. Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", - цитирует ТАСС представителя Сбербанка.

Сайт kp.ru писал, что небольшая утечка данных была зафиксирована в кредитном учреждении в начале октября. Позже выяснилось, что информацию "слил" 28-летний менеджер, который решил таким образом заработать.

Сотрудник уже во всем признался, а в Сбербанке заверили, что оказавшиеся в Сети сведения не способны нанести клиентам материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU