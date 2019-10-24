2019-10-24T11:01:25+03:00
Политика

Главы МИД Ирана и Турции обсудили ситуацию на севере Сирии

Переговоры состоялись спустя два дня после подписания меморандума между Анкарой и Москвой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад ЗарифМинистр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад ЗарифФото: REUTERS
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Министры иностранных дел Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели двусторонние переговоры. Встреча состоялась в четверг, 24 октября. Главной темой обсуждения стали вопросы, связанные с Сирией.

В иранском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что была затронута обстановка на севере САР, астанинский процесс и созыв Конституционного комитета, передает РИА Новости.

Напомним, что 9 октября турецкие войска вошли на территорию Сирии, чтобы выселить из зоны безопасности курдов. Ожесточенные бои привели к тому, что Рабочая партия Курдистана договорилась с официальным Дамаском о совместной охране границ.

На прошлой неделе американцам удалось приостановить операцию "Источник мира" на 120 часов. За это время курды должны были покинуть 30-километровую зону. А 22 октября Россия и Турция заключили меморандум, который фактически прекращает бои на северо-востоке Сирии и возвращают под контроль Дамаска почти 30% земель республики, передает сайт kp.ru.

Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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