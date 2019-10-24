Запуск грузового корабля "Прогресс МС-13" перенесен на 1 декабря
Таким образом старт будет проведен на пять дней раньше запланированного
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Запуск грузового корабля "Прогресс МС-13" на Международную космическую станцию состоится 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Решение о переносе даты с 6 декабря на более ранний срок было принято Государственной комиссией по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, передает ТАСС.
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ИСТОЧНИК KP.RU