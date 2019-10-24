2019-10-24T10:40:06+03:00
Наука

Запуск грузового корабля "Прогресс МС-13" перенесен на 1 декабря

Таким образом старт будет проведен на пять дней раньше запланированного
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Запуск грузового корабля "Прогресс МС-13" на Международную космическую станцию состоится 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Решение о переносе даты с 6 декабря на более ранний срок было принято Государственной комиссией по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, передает ТАСС.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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