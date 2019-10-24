Пресс-секретаря Зеленского высмеяли за "подглядывание" за президентом

СЕГОДНЯ 10:52 2019-10-24T10:52:29+03:00

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель вновь подверглась нападкам со стороны пользователей социальных сетей. В этот раз им не понравилось, как сотрудница администрации вела себя во время визита в Японию.

Пока глава государства общался с журналистами на камеру, девушка постоянно "маячила" на заднем плане. Всего за одиннадцать минут она четырежды выглядывала из-за стены, подавая некие "сигналы", вероятно, настаивая на завершении интервью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/739796" frameborder="0"></iframe> "Подглядывающая" за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU