Пресс-секретаря Зеленского высмеяли за "подглядывание" за президентом
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель вновь подверглась нападкам со стороны пользователей социальных сетей. В этот раз им не понравилось, как сотрудница администрации вела себя во время визита в Японию.
Пока глава государства общался с журналистами на камеру, девушка постоянно "маячила" на заднем плане. Всего за одиннадцать минут она четырежды выглядывала из-за стены, подавая некие "сигналы", вероятно, настаивая на завершении интервью.
"Подглядывающая" за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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