2019-10-24T10:52:29+03:00
Политика

Пресс-секретаря Зеленского высмеяли за "подглядывание" за президентом

Пока украинский лидер давал интервью, Юлия Мендель выглядывала из-за стены на заднем плане [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель вновь подверглась нападкам со стороны пользователей социальных сетей. В этот раз им не понравилось, как сотрудница администрации вела себя во время визита в Японию.

Пока глава государства общался с журналистами на камеру, девушка постоянно "маячила" на заднем плане. Всего за одиннадцать минут она четырежды выглядывала из-за стены, подавая некие "сигналы", вероятно, настаивая на завершении интервью.

"Подглядывающая" за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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