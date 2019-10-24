Россиянам посоветовали «избавиться» от балконов в целях экономии за ЖКУ

СЕГОДНЯ 11:10 2019-10-24T11:13:59+03:00

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Чтобы сэкономить на коммуналке россиянам предложили «срезать» балконы. Сюжет на эту тему подготовили на канале «Россия 1». Ведущие утреннего шоу показали «постановку», в которой жительнице дома (ведущая Елена Николаева) коллега по эфиру Денис Стойков срезает балкон. Все для того, чтобы в платежке была сумма поменьше. Оказалось, с такой инициативой изначально выступила кадастровая палата Ставропольского края. В регионе даже запустили акцию «Убери балкон — сократи расходы на коммунальные услуги».

Речь идет не о реальном уничтожении балконов, а только в документах. До 2006 года площадь балконов включалась в общую площадь квартиры. По метражу жилья и начисляется квартплата. Но можно балкон из общей площади недвижимости вынести. Для этого жителям указанной категории домов нужно обратиться за консультацией в кадастровую палату.

Застройщики тоже пользуются незнанием людей, когда речь заходит о площади балконов - обмерщики просто плюсуют к площади квартиры и лоджии или балкона.

ИСТОЧНИК KP.RU