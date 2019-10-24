В ДНР назвали основные сложности обмена пленными с Киевом
Уполномоченный по правам человека в самопровозглашённой Донецкой народной республике Дарья Морозова назвала основные сложности при обмене пленными с Киевом. Трудность заключается в том, что не удается согласовать список лиц, которые будут переданы сторонами.
- Сначала договорились всех привезти на линию разграничения и провести верификацию на месте. Но, к сожалению, не получилось, - комментирует RT омбудсмен.
Украинская сторона в последний момент заявила о наличии анкеты, которую они разработали в одностороннем порядке. Этот опросник позволит выявить кандидатов на обмен. В ДНР пока не спешат соглашаться на данное правило, так как не ознакомились с анкетой.
Помимо этого, существуют трудности с алгоритмом «процессуальной очистки» задержанных. Эту ситуацию украинская сторона не может решить два года.
- Часть задержанных под следствием или в стадии судебного разбирательства, - напоминает Дарья Морозова.
Стороны готовы провести обмен пленными в формате «50 на 88». Именно этот шаг сейчас обсуждается ДНР и Киевом.
Помимо этого в ДНР должен был пройти развод войск, но вместо этого был "жесточайший обстрел Донецка". Об этом на сайте kp.ru рассказал местный житель, начальник желдоручастка Донецкой обогатительной фабрики.
ИСТОЧНИК KP.RU