2019-10-24T11:12:50+03:00
Политика

В ДНР назвали основные сложности обмена пленными с Киевом

Пока не удается составить список тех, кто будет включен в обмен
Елена АКИМОВА
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В ДНР рассказали о сложностях с обменом пленныхВ ДНР рассказали о сложностях с обменом пленныхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Уполномоченный по правам человека в самопровозглашённой Донецкой народной республике Дарья Морозова назвала основные сложности при обмене пленными с Киевом. Трудность заключается в том, что не удается согласовать список лиц, которые будут переданы сторонами.

- Сначала договорились всех привезти на линию разграничения и провести верификацию на месте. Но, к сожалению, не получилось, - комментирует RT омбудсмен.

Украинская сторона в последний момент заявила о наличии анкеты, которую они разработали в одностороннем порядке. Этот опросник позволит выявить кандидатов на обмен. В ДНР пока не спешат соглашаться на данное правило, так как не ознакомились с анкетой.

Помимо этого, существуют трудности с алгоритмом «процессуальной очистки» задержанных. Эту ситуацию украинская сторона не может решить два года.

- Часть задержанных под следствием или в стадии судебного разбирательства, - напоминает Дарья Морозова.

Стороны готовы провести обмен пленными в формате «50 на 88». Именно этот шаг сейчас обсуждается ДНР и Киевом.

Помимо этого в ДНР должен был пройти развод войск, но вместо этого был "жесточайший обстрел Донецка". Об этом на сайте kp.ru рассказал местный житель, начальник желдоручастка Донецкой обогатительной фабрики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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