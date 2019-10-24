2019-10-24T11:30:03+03:00
Общество

Комитет Госдумы отклонил поправки в законопроект о приравнивании электронных сигарет к обычным

Поправки касались запрета на использование вейпов и прочих систем для доставки в организм табака в общественных местах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Поправки рассмотрят в рамках другого законопроектаПоправки рассмотрят в рамках другого законопроектаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В комитете Госдумы по охране здоровья отклонили предложение о приравнивании электронных сигарет к обычным.

Напомним, депутат Сергей Боярский предложил ввести запрет на использование устройств для курение в общественных местах. Он подготовил поправки в закон, согласно которым вейпы, электронные сигареты и прочие гаджеты для доставки табака в организм, попадут под те же ограничения, что и обычные табачные сигареты. То есть курить их нельзя будет в кафе, ресторанах, остановках общественного транспорта, вблизи детских учреждений.

Профильный комитет Госдумы не согласился с предложениями, глава комитета Дмитрий Морозов рекомендовал отклонить поправки. Заседание Госдумы запланировано в четверг.

- Эти поправки не соответствуют концепции законопроекта (речь идет о законопроекте о возвращении курилок в аэропорты – прим.ред) – приводит слова Морозова ТАСС.

Председатель думского комитета объяснил, что инициативу рассмотрят, но в рамках другого законопроекта

ИСТОЧНИК KP.RU

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