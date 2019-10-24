2019-10-24T11:39:48+03:00
Общество

Диетолог назвала полезные утренние привычки для похудания

Специалист рекомендует пить воду натощак и выбирать белковый завтрак
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы полезные привычки для похуданияНазваны полезные привычки для похуданияФото: EAST NEWS
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Постройнеть без жесткой диеты и изнурительных тренировок можно, для этого достаточно соблюдать ряд рекомендаций. Такое мнение выразила диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл.

По словам специалиста, в первую очередь после пробуждения утром необходимо выпивать 300-500 миллилитров воды. Это поможет запустить пищеварительную систему и разбудить организм. Кроме того диетолог утверждает, что утром полезно пить травяной или зеленый чай, это поможет улучшить метаболизм. Кроме того полезен будет и кофе, кофеин способствует похудению, но пить бодрящий напиток рекомендуется пить в чистом виде, не добавляя молоко, передает телеканал «360».

Еще одной полезной утренней привычкой диетолог назвала белковый завтрак. Благодаря такой пище можно нормализовать уровень глюкозы в крови. Кроме того, эта еда надолго даст ощущение сытости.

Кроме того, по словам специалиста, рекомендуется в свой рацион добавлять около 30 грамм клетчатки, пишет сайт argumenti.ru.

«Начните с завтрака, добавив фрукты в греческий йогурт или в овсянку. Также получить клетчатку можно с овощами, отрубями и цельнозерновым хлебом», - отметила Баррелл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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