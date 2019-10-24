Суд продлил арест обвиняемому в шпионаже Полу Уилану

СЕГОДНЯ 11:57 2019-10-24T12:26:27+03:00

Американец пробудет под стражей до конца года

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Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану о 29 декабря 2019 года. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия.

Заседание прошло в четверг, 24 октября, в закрытом режиме, поскольку в деле имеются материалы, составляющие государственную тайну. На оглашение решения журналистов пустили.

Когда судья стала зачитывать вердикт, Пол Уилан начал ее перебивать. Он утверждал, что не имеет никакого отношения к шпионажу, а также обвинил российских правоохранителей в незаконном изъятии его паспорта.

"Российские спецслужбы думали, что поймали Джеймса Бонда, а на самом деле они поймали мистера Бина", - цитирует ТАСС подсудимого.

Напомним, что Пол Уилан является гражданином США, Великобритании, Канады и Ирландии.

Сай kp.ru писал, что его задержали в Москве 28 декабря 2018 года при совершении противоправных действия. По статье "шпионаж" мужчине грозит лишение свободы на 10-20 лет. Сам он вину не признает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732621" frameborder="0"></iframe> Суд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.

ИСТОЧНИК KP.RU