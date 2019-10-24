2019-10-24T12:38:14+03:00
Происшествия

На Украине произошло смертельное ДТП с международным автобусом

Пассажирский "Неоплан" врезался в грузовик по пути в Варшаву
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Погиб второй водитель автобуса. Фото Государственной службы по чрезвычайным ситуациям УкраиныПогиб второй водитель автобуса. Фото Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины
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Международный автобус рейса КиевВаршава столкнулся с грузовиком в Ровенской области Украины. В результате аварии погиб один из водителей пассажирского "Неоплана". Также три человека получили травмы и были доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

ДТП произошло в ночь на четверг, 24 октября, около 03:25 по местному времени. Машины столкнулись возле села Федоровка на автодороге Киев-Варшава. В момент инцидента в салоне автобуса находился 31 пассажир, в том числе 13 подростков в возрасте от 13 до 16 лет.

Причины аварии выясняются. Фото Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины

Причины аварии выясняются. Фото Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины

Всех их осмотрели фельдшеры "скорой помощи". Большинство от госпитализации отказалось. Правоохранители временно разместили пассажиров в актовом зале административного здания патрульной полиции в городе Сарны. Продолжается выяснение обстоятельств происшествия, сообщается на сайте ведомства.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее ЧП произошло в центре украинской столицы. Рядом с одним из баров взорвалась боевая граната. Два человека погибли, один получил ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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