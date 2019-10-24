На Украине произошло смертельное ДТП с международным автобусом

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-24T12:38:14+03:00

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Международный автобус рейса Киев — Варшава столкнулся с грузовиком в Ровенской области Украины. В результате аварии погиб один из водителей пассажирского "Неоплана". Также три человека получили травмы и были доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

ДТП произошло в ночь на четверг, 24 октября, около 03:25 по местному времени. Машины столкнулись возле села Федоровка на автодороге Киев-Варшава. В момент инцидента в салоне автобуса находился 31 пассажир, в том числе 13 подростков в возрасте от 13 до 16 лет.

Причины аварии выясняются. Фото Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины

Всех их осмотрели фельдшеры "скорой помощи". Большинство от госпитализации отказалось. Правоохранители временно разместили пассажиров в актовом зале административного здания патрульной полиции в городе Сарны. Продолжается выяснение обстоятельств происшествия, сообщается на сайте ведомства.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее ЧП произошло в центре украинской столицы. Рядом с одним из баров взорвалась боевая граната. Два человека погибли, один получил ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU