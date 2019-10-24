В России резко выросло число киберпреступлений

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-24T12:07:46+03:00

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Эксперты отмечают, что число киберпреступлений в последнее время стремительно растет. Если раньше интернет был зоной комфорта, где можно купить товар или оплатить услуги, то сейчас все чаще пользователи попадаются в руки преступников.

По данным МВД за два года число киберпреступлений увеличилось более, чем на 200%. В 2017 году с января по сентябрь было зарегистрировано 62 496 преступлений, а в 2019 уже 205 116.

По мнению руководителя Агентства кибербезопасности, члена экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгения Лифшица, раскрывать такие преступления проблематично, так как сложно собрать доказательную базу, и мошенники придумывают все новые и новые способы обмана.

Одной из самых уязвимых мест – это хранение персональных данных. Регулярно появляются новости об утечке базы сведений, которые хранятся в банках, соцсетях и тд. Пока свести угрозу к нулю не могут даже крупные компании и государственные ведомства. Один из вариантов решения – ужесточение законодательства за разглашение персональных данных.

- У нас штраф за раскрытие персональных данных для юрлица составляет 40 тысяч рублей. За прошлый год было зарегистрировано всего 35 сообщений в Роскомнадзоре. Тем не менее, в Интернете продаются любые базы, начиная от банков и заканчивая медучреждениями. Нужно, чтобы виновные боялись, - комментирует News.ru руководитель Агентства кибербезопасности.

Для примера, в Европе штраф за утечку данных составляет до 4% на оборот компании. Если бы наши гиганты, которые периодически допускают промашки, единожды заплатили подобную сумму, то стали более серьезно относиться к персональным данным клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU