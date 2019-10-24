2019-10-24T12:07:46+03:00
Общество

В России резко выросло число киберпреступлений

Эксперты отмечают, что интернет превращается в зону повышенной опасности
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В России растет число киберпреступленийВ России растет число киберпреступленийФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Эксперты отмечают, что число киберпреступлений в последнее время стремительно растет. Если раньше интернет был зоной комфорта, где можно купить товар или оплатить услуги, то сейчас все чаще пользователи попадаются в руки преступников.

По данным МВД за два года число киберпреступлений увеличилось более, чем на 200%. В 2017 году с января по сентябрь было зарегистрировано 62 496 преступлений, а в 2019 уже 205 116.

По мнению руководителя Агентства кибербезопасности, члена экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгения Лифшица, раскрывать такие преступления проблематично, так как сложно собрать доказательную базу, и мошенники придумывают все новые и новые способы обмана.

Одной из самых уязвимых мест – это хранение персональных данных. Регулярно появляются новости об утечке базы сведений, которые хранятся в банках, соцсетях и тд. Пока свести угрозу к нулю не могут даже крупные компании и государственные ведомства. Один из вариантов решения – ужесточение законодательства за разглашение персональных данных.

- У нас штраф за раскрытие персональных данных для юрлица составляет 40 тысяч рублей. За прошлый год было зарегистрировано всего 35 сообщений в Роскомнадзоре. Тем не менее, в Интернете продаются любые базы, начиная от банков и заканчивая медучреждениями. Нужно, чтобы виновные боялись, - комментирует News.ru руководитель Агентства кибербезопасности.

Для примера, в Европе штраф за утечку данных составляет до 4% на оборот компании. Если бы наши гиганты, которые периодически допускают промашки, единожды заплатили подобную сумму, то стали более серьезно относиться к персональным данным клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Звезда «Зачарованных» Роуз Макгоуэн подала в суд на Вайнштейна из-за запугивания
В Госдуме объяснили, почему США не решается «сожрать» Россию
Названы самые популярные российские города для экскурсий осенью
Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможного преемника Путина
В Кремле считают присутствие американских солдат в Сирии нелегитимным
На Украине произошло смертельное ДТП с международным автобусом
В Сирию дополнительно направят 276 российских военных
Суд продлил арест обвиняемому в шпионаже Полу Уилану
Врач объяснила, почему пить кофе по утрам опасно
Диетолог назвала полезные утренние привычки для похудания
Комитет Госдумы отклонил поправки в законопроект о приравнивании электронных сигарет к обычным
В ДНР назвали основные сложности обмена пленными с Киевом
Россиянам посоветовали «избавиться» от балконов в целях экономии за ЖКУ
В Бангладеш к смертной казни приговорили 16 человек за сожжение студентки
Пресс-секретаря Зеленского высмеяли за "подглядывание" за президентом
Запуск грузового корабля "Прогресс МС-13" перенесен на 1 декабря
Роскосмос по просьбе НАСА перенес запуск «Прогресса»
Главы МИД Ирана и Турции обсудили ситуацию на севере Сирии
Сбербанк опроверг слухи о продаже данных клиентов в интернете
В Минкомсвязи объяснили, законно ли пользоваться Telegram