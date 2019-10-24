В Кремле считают присутствие американских солдат в Сирии нелегитимным

СЕГОДНЯ 12:17 2019-10-24T12:18:57+03:00

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение американских властей оставить в Сирии своих военных. Ранее издание The New York Times опубликовало материал со ссылкой на источник, журналисты уверяли, что Трамп планирует сохранить американское присутствие в Сирии, несмотря на заявления о выводе войск из страны.

После подписания в Сочи меморандума между президентами России и Турции, Трамп выступил с посланием к нации, которое транслировали на американских телеканалах. Глава Белого дома подтвердил – около 200-300 военных США останутся в Сирии. Речь идет о нефтяных районах страны.

- Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства, - приводит комментарий пресс-секретаря российского президента ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU