2019-10-24T12:18:47+03:00
Политика

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможного преемника Путина

До очередных выборов президента России еще далеко
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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В Кремле не думают о возможном преемнике президента России Владимира Путина, потому что до выборов еще далеко, а другой работы у сотрудников администрации всегда много. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя недавнее высказывание телеведущего Дмитрия Киселева.

Сайт kp.ru писал, что, по мнению гендиректора МИА "Россия сегодня", Владимир Владимирович уже готовит себе преемника. Журналист считает, что такой шаг был бы логичен, ведь подобная ситуация уже имела место. Речь идет о назначении на пост президента Дмитрия Медведева, кандидатуру которого Путин активно поддерживал. Такая же практика наблюдается и в других странах - не только европейских, но и азиатских, заявил Киселев в общении с корреспондентом "Комсомолки".

"До президентских выборов еще далеко, мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом [возможном преемнике] никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой", - прокомментировал домыслы телеведущего Песков.

Киселев: Путин готовит преемника на посту президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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