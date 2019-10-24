Названы самые популярные российские города для экскурсий осенью
Самыми популярными направлениями для экскурсий по России текущей осенью стали Санкт-Петербург, Москва, Казань и Калининград. Кроме того среди путешественников очень востребованы города Золотого кольца. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Эксперты добавили, что статистика основана на данных об экскурсиях организованных групп.
Кроме того отмечается, что в десятку самых востребованных направлений вошли Великий Устюг и города, которые входят в маршрут «серебряного ожерелья». В отдельную категорию можно выделить автобусные туры выходного дня из Москвы, которые пользуются популярностью у жителей города, передает сайт телеканала «Звезда».
В Ассоциации туроператоров добавили, что в этом году спрос на путевки остался примерно на том же уровне, что и годом ранее. О повышении в 5-7% говорят лишь некоторые туроператоры. При этом по данным АТОР, чаще всего путешественник бронируют экскурсии на выходные, в частности, много запросов сделано на период ноябрьских праздников.
Цены на экскурсии также держатся на уровне прошлогодних с поправкой на инфляцию. Средняя цена на одного человека за три-четыре дня составляет порядка 12-15 тысяч рублей без учета стоимости переезда, передают «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU