Звезда «Зачарованных» Роуз Макгоуэн подала в суд на Вайнштейна из-за запугивания
Актриса Роуз МакГоуэн подала иск в суд на продюсера Харви Вайнштейна. Звезда сериала «Зачарованные» утверждает, что о и два его адвоката угрожали ей в случае опубликования мемуаров под названием «Храбрая».
В книге актриса описывает случаи домогательства и изнасилования. Актриса еще в 2017 году объявила, что собирается придать огласке эти неприятные истории. Тогда началась ее травля. Вайнштейн и два его адвоката Дэвид Бойс и Лиза Блум подсылали к МакГоуэн своих шпионов под видом журналистов, защитников прав женщин. Они пытались получить копии и оригиналы книги. Незаконно записывали разговоры актрисы, а потом распространяли записи среди коллег по киноиндустрии.
- Харви Вайнштейн смог совершить и прикрывать в течение десятилетия случаи насилия и контроля над женщинами. У него была изощренная команда, чтобы заставить женщин молчать , они дискредитировали своих жертв, - приводит текст заявления актрисы издание Associated Press.
В числе жертв домогательств продюсера значатся также такие известные актрисы, как Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.
ИСТОЧНИК KP.RU