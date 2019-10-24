Звезда «Зачарованных» Роуз Макгоуэн подала в суд на Вайнштейна из-за запугивания

СЕГОДНЯ 12:39 2019-10-24T12:43:25+03:00

Актриса Роуз Макгоуэн была одной из тех, кто открыто обвинил продюсера в изнасиловании Фото: EAST NEWS

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Актриса Роуз МакГоуэн подала иск в суд на продюсера Харви Вайнштейна. Звезда сериала «Зачарованные» утверждает, что о и два его адвоката угрожали ей в случае опубликования мемуаров под названием «Храбрая».

В книге актриса описывает случаи домогательства и изнасилования. Актриса еще в 2017 году объявила, что собирается придать огласке эти неприятные истории. Тогда началась ее травля. Вайнштейн и два его адвоката Дэвид Бойс и Лиза Блум подсылали к МакГоуэн своих шпионов под видом журналистов, защитников прав женщин. Они пытались получить копии и оригиналы книги. Незаконно записывали разговоры актрисы, а потом распространяли записи среди коллег по киноиндустрии.

- Харви Вайнштейн смог совершить и прикрывать в течение десятилетия случаи насилия и контроля над женщинами. У него была изощренная команда, чтобы заставить женщин молчать , они дискредитировали своих жертв, - приводит текст заявления актрисы издание Associated Press.

В числе жертв домогательств продюсера значатся также такие известные актрисы, как Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

ИСТОЧНИК KP.RU