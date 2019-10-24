2019-10-24T12:45:17+03:00
Экономика

В Тюмени появится технологический нефтепромышленный кластер

Соглашение о его создании подписали губернатор Александр Моор и руководство "Газпром нефти"
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: правительство Тюменской областиФото: правительство Тюменской области
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Правительство Тюменской области, "Газпром нефть" и Ассоциация нефтегазосервисных компаний заключили соглашение о создании технологического нефтепромышленного кластера. В ходе встречи были озвучены ключевые направления его работы: импортозамещение оборудования и материалов,развитие новых технологий добычи углеводородов, цифровизация технологических процессов. Также на его базе будут выполняться совместные научно-исследовательские проекты, разрабатываться инновационные технологии и готовиться кадры для нефтегазовой отрасли.

В состав кластера войдут 25 нефтесервисных и промышленных предприятий, технопарки, банки и вузы.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что «Газпром нефть» – стратегический партнер Тюменской области и именно поэтому правительство региона выступило инициатором соглашения по созданию нефтепромышленного кластера.

" Главная цель - социально-экономическое развитие регионов, которые участвуют в этом проекте. Компетенции и уровень задач, формируемые «Газпром нефтью», позволят предприятиям технологически перевооружаться, применять современные подходы к научно-технологическому развитию, повышать свой уровень в соответствии с требованиями заказчиков нефтегазовой отрасли. Уже сегодня есть 21 проект, над которыми работают все участники кластера. Также у них будет возможность получить и федеральную финансовую поддержку", – подытожил глава региона.

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@TrueKPRU
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