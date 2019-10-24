2019-10-24T12:51:08+03:00
Авто

Автодилеры предостерегли покупателей от дешевых авто

Часто можно найти объявления, где цены на машины на сотни тысяч дешевле, чем у официалов, но это ловушка
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Автодилеры предостерегают от погони за дешевыми авто, это может выйти в три раза дорожеАвтодилеры предостерегают от погони за дешевыми авто, это может выйти в три раза дорожеФото: Андрей ЗАМАХИН
Изменить размер текста:

Те, кто занимались поисками машины для покупки, знают, что каждый дилер готов предоставить свои условия, чтобы завлечь клиента. Порой скидки бывают просто сказочными: например, кроссовер Mazda CX-5 отдают за 1,15 млн рублей вместо официальных 1,58 млн рублей, Kia Optima стоит 809 тыс. рублей вместо 1,34 млн рублей, а новенький Mitsubishi Pajero Sport 2018 - 1,37 млн рублей вместо 2,44 млн рублей.

В чем подвох, рассказали представители официальных дилеров, которые озабочены подобной конкуренцией.

Дело в том, что подобные автосалоны, которые предлагают очень заманчивые цены, маскируются под официалов и уверяют клиента, что работают законно. На самом деле прав на продажу они не имеют и стоит человеку согласиться на покупку, как его вгоняют в кабальные условия. Авто оформляют в кредит, а переплата составляет два раза больше стоимости самой машины.

Это только начало проблем. После оказывается, что человек не имеет право на гарантийное обслуживание, так как авто было куплено у дилера-клона и производитель не имеет перед клиентом никаких обязательств.

В Suzuki предостерегают потенциальных клиентов от погони за низкими ценами на этих сайтах. Все эти предложения поступают от «дилеров-нелегалов» и авто не может быть хорошим. Скорее всего, клиенту подсунут битую машину или ту, что имеет проблемы с таможней.

- К сожалению, подобные компании существуют на рынке, но, как и другие импортеры, Suzuki может только предостеречь покупателя не гоняться за низкими ценами, а внимательно подойти к процессу выбора центра по продажам автомобиля, — комментирует «Известиям» пиар-менеджер Suzuki в России Анна Кожевникова.

Аналогичный совет дали и в российском офисе компании PSA Peugeot Citroen и Nissan.

- Проверить статус продавца очень легко: если его нет на официальном сайте компании-производителя, значит дилер не имеет официального статуса. Рекомендуем сравнить цены с другими по рынку и у производителя. Если все же решились на покупку у «серого» дилера, рекомендуем с большим вниманием отнестись к договору купли-продажи и сопутствующим документам, которые предлагают на подписание, — сообщил директор по маркетингу «Киа Моторс Россия и СНГ» Валерий Тараканов.

Ранее сообщалось, что автосалоны смогут сами устанавливать номера на новые машины с 2020 года. Также МВД предлагает осуществлять покупку государственных знаков через госуслуги

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Пентагона назвал Китай большей угрозой для Запада, чем Россия
В Тюмени появится технологический нефтепромышленный кластер
Суд продлил запрет определенных действий старшим сестрам Хачатурян
Звезда «Зачарованных» Роуз Макгоуэн подала в суд на Вайнштейна из-за запугивания
В Госдуме объяснили, почему США не решается «сожрать» Россию
Названы самые популярные российские города для экскурсий осенью
Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможного преемника Путина
В Кремле считают присутствие американских солдат в Сирии нелегитимным
В России резко выросло число киберпреступлений
На Украине произошло смертельное ДТП с международным автобусом
В Сирию дополнительно направят 276 российских военных
Суд продлил арест обвиняемому в шпионаже Полу Уилану
Врач объяснила, почему пить кофе по утрам опасно
Диетолог назвала полезные утренние привычки для похудания
Комитет Госдумы отклонил поправки в законопроект о приравнивании электронных сигарет к обычным
В ДНР назвали основные сложности обмена пленными с Киевом
Россиянам посоветовали «избавиться» от балконов в целях экономии за ЖКУ
В Бангладеш к смертной казни приговорили 16 человек за сожжение студентки
Пресс-секретаря Зеленского высмеяли за "подглядывание" за президентом
Запуск грузового корабля "Прогресс МС-13" перенесен на 1 декабря
Роскосмос по просьбе НАСА перенес запуск «Прогресса»
Главы МИД Ирана и Турции обсудили ситуацию на севере Сирии
Сбербанк опроверг слухи о продаже данных клиентов в интернете
В Минкомсвязи объяснили, законно ли пользоваться Telegram