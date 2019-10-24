Автодилеры предостерегли покупателей от дешевых авто

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-24T12:51:08+03:00

Автодилеры предостерегают от погони за дешевыми авто, это может выйти в три раза дороже Фото: Андрей ЗАМАХИН

Часто можно найти объявления, где цены на машины на сотни тысяч дешевле, чем у официалов, но это ловушка

Изменить размер текста: A A

Те, кто занимались поисками машины для покупки, знают, что каждый дилер готов предоставить свои условия, чтобы завлечь клиента. Порой скидки бывают просто сказочными: например, кроссовер Mazda CX-5 отдают за 1,15 млн рублей вместо официальных 1,58 млн рублей, Kia Optima стоит 809 тыс. рублей вместо 1,34 млн рублей, а новенький Mitsubishi Pajero Sport 2018 - 1,37 млн рублей вместо 2,44 млн рублей.

В чем подвох, рассказали представители официальных дилеров, которые озабочены подобной конкуренцией.

Дело в том, что подобные автосалоны, которые предлагают очень заманчивые цены, маскируются под официалов и уверяют клиента, что работают законно. На самом деле прав на продажу они не имеют и стоит человеку согласиться на покупку, как его вгоняют в кабальные условия. Авто оформляют в кредит, а переплата составляет два раза больше стоимости самой машины.

Это только начало проблем. После оказывается, что человек не имеет право на гарантийное обслуживание, так как авто было куплено у дилера-клона и производитель не имеет перед клиентом никаких обязательств.

В Suzuki предостерегают потенциальных клиентов от погони за низкими ценами на этих сайтах. Все эти предложения поступают от «дилеров-нелегалов» и авто не может быть хорошим. Скорее всего, клиенту подсунут битую машину или ту, что имеет проблемы с таможней.

- К сожалению, подобные компании существуют на рынке, но, как и другие импортеры, Suzuki может только предостеречь покупателя не гоняться за низкими ценами, а внимательно подойти к процессу выбора центра по продажам автомобиля, — комментирует «Известиям» пиар-менеджер Suzuki в России Анна Кожевникова.

Аналогичный совет дали и в российском офисе компании PSA Peugeot Citroen и Nissan.

- Проверить статус продавца очень легко: если его нет на официальном сайте компании-производителя, значит дилер не имеет официального статуса. Рекомендуем сравнить цены с другими по рынку и у производителя. Если все же решились на покупку у «серого» дилера, рекомендуем с большим вниманием отнестись к договору купли-продажи и сопутствующим документам, которые предлагают на подписание, — сообщил директор по маркетингу «Киа Моторс Россия и СНГ» Валерий Тараканов.

Ранее сообщалось, что автосалоны смогут сами устанавливать номера на новые машины с 2020 года. Также МВД предлагает осуществлять покупку государственных знаков через госуслуги

ИСТОЧНИК KP.RU