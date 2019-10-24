Глава Пентагона назвал Китай большей угрозой для Запада, чем Россия

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-24T13:03:36+03:00

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Китай представляет странам Запада большую угрозу, чем Россия. Об этом глава Минобороны США сказав во время выступления в Брюсселе. По мнению Эспера Европа еще не до конца понимает всех угроз от страны, которая находится на существенном расстоянии.

- Возможно, им мешает то, что более агрессивная Россия прямо у порога, и они привыкли обращать внимание на угрозы, которые находятся непосредственно перед ними, а не те, которые далеко, - приводит слова главы Пентагона РИА Новости.

В Национальной оборонной стратегии, которую принимают США, Россия, Китай и КНДР значатся, как основные «угрозы безопасности США». Эспер уточнил, что Китай теперь на первом месте. Глава американского военного ведомства призвал Европу серьезно отнестись к предупреждениям США.

Эспер возглавил Пентагон в июле 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU