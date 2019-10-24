2019-10-24T13:03:36+03:00
В мире

Глава Пентагона назвал Китай большей угрозой для Запада, чем Россия

Марк Эспер сообщил, что в Национальной оборонной стратегии Китай стоит на первом месте
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Марк Эспер назвал Китай главной угрозой ЕвропеМарк Эспер назвал Китай главной угрозой ЕвропеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Китай представляет странам Запада большую угрозу, чем Россия. Об этом глава Минобороны США сказав во время выступления в Брюсселе. По мнению Эспера Европа еще не до конца понимает всех угроз от страны, которая находится на существенном расстоянии.

- Возможно, им мешает то, что более агрессивная Россия прямо у порога, и они привыкли обращать внимание на угрозы, которые находятся непосредственно перед ними, а не те, которые далеко, - приводит слова главы Пентагона РИА Новости.

В Национальной оборонной стратегии, которую принимают США, Россия, Китай и КНДР значатся, как основные «угрозы безопасности США». Эспер уточнил, что Китай теперь на первом месте. Глава американского военного ведомства призвал Европу серьезно отнестись к предупреждениям США.

Эспер возглавил Пентагон в июле 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автодилеры предостерегли покупателей от дешевых авто
В Тюмени появится технологический нефтепромышленный кластер
Суд продлил запрет определенных действий старшим сестрам Хачатурян
Звезда «Зачарованных» Роуз Макгоуэн подала в суд на Вайнштейна из-за запугивания
В Госдуме объяснили, почему США не решается «сожрать» Россию
Названы самые популярные российские города для экскурсий осенью
Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможного преемника Путина
В Кремле считают присутствие американских солдат в Сирии нелегитимным
В России резко выросло число киберпреступлений
На Украине произошло смертельное ДТП с международным автобусом
В Сирию дополнительно направят 276 российских военных
Суд продлил арест обвиняемому в шпионаже Полу Уилану
Врач объяснила, почему пить кофе по утрам опасно
Диетолог назвала полезные утренние привычки для похудания
Комитет Госдумы отклонил поправки в законопроект о приравнивании электронных сигарет к обычным
В ДНР назвали основные сложности обмена пленными с Киевом
Россиянам посоветовали «избавиться» от балконов в целях экономии за ЖКУ
В Бангладеш к смертной казни приговорили 16 человек за сожжение студентки
Пресс-секретаря Зеленского высмеяли за "подглядывание" за президентом
Запуск грузового корабля "Прогресс МС-13" перенесен на 1 декабря
Роскосмос по просьбе НАСА перенес запуск «Прогресса»
Главы МИД Ирана и Турции обсудили ситуацию на севере Сирии
Сбербанк опроверг слухи о продаже данных клиентов в интернете
В Минкомсвязи объяснили, законно ли пользоваться Telegram