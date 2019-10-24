Глава Пентагона назвал Китай большей угрозой для Запада, чем Россия
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Китай представляет странам Запада большую угрозу, чем Россия. Об этом глава Минобороны США сказав во время выступления в Брюсселе. По мнению Эспера Европа еще не до конца понимает всех угроз от страны, которая находится на существенном расстоянии.
- Возможно, им мешает то, что более агрессивная Россия прямо у порога, и они привыкли обращать внимание на угрозы, которые находятся непосредственно перед ними, а не те, которые далеко, - приводит слова главы Пентагона РИА Новости.
В Национальной оборонной стратегии, которую принимают США, Россия, Китай и КНДР значатся, как основные «угрозы безопасности США». Эспер уточнил, что Китай теперь на первом месте. Глава американского военного ведомства призвал Европу серьезно отнестись к предупреждениям США.
Эспер возглавил Пентагон в июле 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU