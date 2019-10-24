Опрос: 71 процент украинцев считает, что стране не хватает мира

СЕГОДНЯ 13:51 2019-10-24T13:53:11+03:00

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Большинство украинцев признались социологам, что стране не хватает мира. Такие данные опроса приводит украинская социологическая группа «Рейтинг». Так думают 71 процентов опрошенных. Еще 36 процентов жителей страны признались, что если чего и не хватает, так только достатка. В вот за бОльшую влиятельность в мире проголосовали всего 8 процентов опрошенных.

Отметили украинцы и плюсы -45 процентов считают, что за ближайший год ситуация в стране изменится в лучшую сторону. 23 процента украинцев увидели положительные изменения со свободой слова, а 40 процентов отметили, что дороги в стране стали лучше.

- Наибольшей угрозой для Украины сегодня респонденты считают массовый выезд украинцев заграницу (56 процентов). Около 45 процентов угрозами считают экономический упадок и обнищание населения, - сказано в пресс-релизе социологов.

В Украине больше доверяют волонтерам – так сказали 69 процентов опрошенных, президенту чуть меньше – 66 процентов.

Другой опрос показал - россияне стали лучше относиться к украинцам.

ИСТОЧНИК KP.RU