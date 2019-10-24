Исполнитель теракта на ярмарке в Берлине мог планировать нападение на дом Ангелы Меркель

СЕГОДНЯ 14:15 2019-10-24T14:18:43+03:00

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Немецкие следователи подозревают, что исполнитель теракта в Берлине в 2016 году мог планировать нападение на еще ряд объектов. Как сообщает телеканал ARD, в телефоне Аниса Амри нашли фотографии, которые возможно проливают больше света на историю с терактом ная рождественской ярмарке. Напомним, Амри за рулем грузовика въехал в толпу людей на оживленной ярмарке. Погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. Терорист попытался сбежать. Но скрыться из страны ему не удалось. На окраине Милана при задержании он был застрелен. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГ.

В телефоне террориста нашли фото, сделанное на фоне дома канцлера Германии ангелы Меркель. Тунисец сделал селфи, несмотря на круглосуточную охрану, установленную за объектом.

- Он делает селфи с решительным выражением пальца Таухида, свое признание Исламу, - пишут авторы статьи.

ИСТОЧНИК KP.RU