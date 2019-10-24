2019-10-24T14:18:43+03:00
В мире

Исполнитель теракта на ярмарке в Берлине мог планировать нападение на дом Ангелы Меркель

В телефоне Аниса Амри нашли селфи, сделанное в нескольких метрах от дома канцлера Германии
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Террорист делал фото на фоне нескольких объектов, на которые возможно планировал совершить нападениеТеррорист делал фото на фоне нескольких объектов, на которые возможно планировал совершить нападениеФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Немецкие следователи подозревают, что исполнитель теракта в Берлине в 2016 году мог планировать нападение на еще ряд объектов. Как сообщает телеканал ARD, в телефоне Аниса Амри нашли фотографии, которые возможно проливают больше света на историю с терактом ная рождественской ярмарке. Напомним, Амри за рулем грузовика въехал в толпу людей на оживленной ярмарке. Погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. Терорист попытался сбежать. Но скрыться из страны ему не удалось. На окраине Милана при задержании он был застрелен. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГ.

В телефоне террориста нашли фото, сделанное на фоне дома канцлера Германии ангелы Меркель. Тунисец сделал селфи, несмотря на круглосуточную охрану, установленную за объектом.

- Он делает селфи с решительным выражением пальца Таухида, свое признание Исламу, - пишут авторы статьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше денег на медицину и соцподдержку: Чувашия увеличила финансирование госпрограмм
Ученые: У обученных вождению крыс повышается чувство собственной значимости
Здание ВГТРК в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Эксперты выяснили, чем болеют россияне во время летнего отдыха за границей
Путин подчеркнул важность снижения военных расходов
Под Мадридом началась эксгумация останков Франсиско Франко
Конор Макгрегор объявил дату возвращения в большой спорт, он знает своего соперника
Опрос: 71 процент украинцев считает, что стране не хватает мира
Месси забил 33 командам в Лиге Чемпионов
Илон Маск запустит спутниковый интернет для жителей США в 2020 году
Найденные мертвыми в грузовике мигранты были гражданами Китая
Глава Пентагона назвал Китай большей угрозой для Запада, чем Россия
Автодилеры предостерегли покупателей от дешевых авто
В Тюмени появится технологический нефтепромышленный кластер
Суд продлил запрет определенных действий старшим сестрам Хачатурян
Звезда «Зачарованных» Роуз Макгоуэн подала в суд на Вайнштейна из-за запугивания