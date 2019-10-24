2019-10-24T14:44:23+03:00
В мире

Под Мадридом началась эксгумация останков Франсиско Франко

Сторонники испанского диктатора устроили митинг у кладбища, где в скором времени будет его могила [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Гроб с телом диктатора доставят на кладбище на вертолетеГроб с телом диктатора доставят на кладбище на вертолетеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 24 октября, в монументальном комплексе "Долина павших" недалеко от Мадрида начались работы по эксгумации останков испанского диктатора Франсиско Франко, который находился у власти с 1939 по 1975 год.

Он был похоронен 44 года назад под гранитной плитой весом 1,5 тонны. Чтобы извлечь гроб, ее придется поднять. У базилики уже приземлился вертолет, который доставит тело до кладбища Мингоррубио.

Вид на "Долину павших" Фото: REUTERS

Вид на "Долину павших"Фото: REUTERS

На церемонии перезахоронения будут присутствовать 22 родственника Франко, которые до последнего выступали против проведения эксгумации. Останки диктатора разместят в склепе, где в 1988 году была похоронена его супруга Кармен Поло.

Тем временем, у кладбища уже собралась целая толпа сторонников испанского политика. Они восхваляют его достижения и прославляют королевство, передает El Pais.

Сайт kp.ru писал, что до настоящего момента Франко был похоронен в гробнице мемориального комплекса, где также находятся останки многих жертв его режима. В прошлом году власти Испании решили превратить "Долину павших" в памятник людям, погибшим в результате диктатуры, а потому гроб с телом бывшего лидера страны нужно было убрать из уважения к ним.

Под Мадридом прошла эксгумация останков Франсиско Франко. Тело диктатора на вертолете переместят на военный аэродром, рядом с кладбищем Мингоррубио. Оттуда гроб доставят к месту нового захоронения в склеп, в котором упокоена вдова Франко

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше денег на медицину и соцподдержку: Чувашия увеличила финансирование госпрограмм
Ученые: У обученных вождению крыс повышается чувство собственной значимости
Здание ВГТРК в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Эксперты выяснили, чем болеют россияне во время летнего отдыха за границей
Путин подчеркнул важность снижения военных расходов
Исполнитель теракта на ярмарке в Берлине мог планировать нападение на дом Ангелы Меркель
Конор Макгрегор объявил дату возвращения в большой спорт, он знает своего соперника
Опрос: 71 процент украинцев считает, что стране не хватает мира
Месси забил 33 командам в Лиге Чемпионов
Илон Маск запустит спутниковый интернет для жителей США в 2020 году
Найденные мертвыми в грузовике мигранты были гражданами Китая
Глава Пентагона назвал Китай большей угрозой для Запада, чем Россия
Автодилеры предостерегли покупателей от дешевых авто
В Тюмени появится технологический нефтепромышленный кластер
Суд продлил запрет определенных действий старшим сестрам Хачатурян
Звезда «Зачарованных» Роуз Макгоуэн подала в суд на Вайнштейна из-за запугивания