Под Мадридом началась эксгумация останков Франсиско Франко

СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-24T14:44:23+03:00

Сторонники испанского диктатора устроили митинг у кладбища, где в скором времени будет его могила [видео]

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В четверг, 24 октября, в монументальном комплексе "Долина павших" недалеко от Мадрида начались работы по эксгумации останков испанского диктатора Франсиско Франко, который находился у власти с 1939 по 1975 год.

Он был похоронен 44 года назад под гранитной плитой весом 1,5 тонны. Чтобы извлечь гроб, ее придется поднять. У базилики уже приземлился вертолет, который доставит тело до кладбища Мингоррубио.

Вид на "Долину павших"Фото: REUTERS

На церемонии перезахоронения будут присутствовать 22 родственника Франко, которые до последнего выступали против проведения эксгумации. Останки диктатора разместят в склепе, где в 1988 году была похоронена его супруга Кармен Поло.

Тем временем, у кладбища уже собралась целая толпа сторонников испанского политика. Они восхваляют его достижения и прославляют королевство, передает El Pais.

Сайт kp.ru писал, что до настоящего момента Франко был похоронен в гробнице мемориального комплекса, где также находятся останки многих жертв его режима. В прошлом году власти Испании решили превратить "Долину павших" в памятник людям, погибшим в результате диктатуры, а потому гроб с телом бывшего лидера страны нужно было убрать из уважения к ним.

Под Мадридом прошла эксгумация останков Франсиско Франко. Тело диктатора на вертолете переместят на военный аэродром, рядом с кладбищем Мингоррубио. Оттуда гроб доставят к месту нового захоронения в склеп, в котором упокоена вдова Франко

ИСТОЧНИК KP.RU