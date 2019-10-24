2019-10-24T14:21:48+03:00
Политика

Путин подчеркнул важность снижения военных расходов

Президента России удивил тот факт, что страны Африки тратят на оборону до 32% ВВП
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость сокращения расходов на военные нужды. Такая фраза прозвучала в четверг, 24 октября, на саммите Россия - Африка вскоре после выступления главы Республики Чад Идрисса Деби Итно.

Владимира Путина очень удивил тот факт, что многие страны региона тратят на решение вопросов безопасности от 18% до 32% ВВП. По мнению главы государства, это "непосильная нагрузка" на национальный бюджет.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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