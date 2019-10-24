Больше денег на медицину и соцподдержку: Чувашия увеличила финансирование госпрограмм

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-24T14:41:47+03:00

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Чувашия увеличивает расходы на государственные программы: их финансирование из бюджета республики в 2019-2021 годах существенно вырастет. Дополнительные средства будут направлены на социальную поддержку, здравоохранение, содействие занятости и другие сферы. По словам главы Чувашии Михаила Игнатьева, только в 2019 году на социальную политику в регионе предусмотрено более 14 млрд руб., на здравоохранение – 18,8 млрд. руб. Глава республики подчеркнул: каждый рубль должен быть потрачен на адресную помощь своевременно и без сбоев. Всего на госпрограмму «Социальная поддержка граждан» в 2019-2035 годах республика направит 122,2 млрд руб.

На заседании кабинета министров Чувашии, которое Михаил Игнатьев провел 23 октября, региональные власти утвердили объемы финансирования государственных программ. В рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан» дополнительные суммы будут направлены на соцподдержку ветеранов труда. Увеличено финансирование ежемесячных выплат на первого ребенка, а также на выплаты для семей, в которых рождается третий и каждый последующий ребенок. Такие семьи получают помощь от государства, пока ребенку не исполнится три года. В рамках проекта «Старшее поколение» в республике закупили 30 автомобилей для центров соцобслуживания населения на 43,7 млн руб. – они будут возить в поликлиники пожилых людей из отдаленных районов. Увеличено и финансирование госпрограммы «Содействие занятости населения»: в 2019 году расходы на нее выросли на 11,5 млн рублей. В 2020 году на стимулирование рынка труда в республике потратят 1 млрд 094 млн рублей.

- На содействие занятости населения направляем огромные средства, - подчеркнул Михаил Игнатьев. - Тех, кто по разным причинам увольняется и встает на учет в службу занятости, надо своевременно переобучить за счет программ. Важно, чтобы они получили дополнительную компетенцию и своевременно трудоустроились.