2019-10-24T14:59:35+03:00
Общество

Треть россиян рискует стать алкоголиками

Такие данные привел главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюк
Елена АКИМОВА
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Почти 30 процентов россиян могут быть подвержены алкогольной зависимостиПочти 30 процентов россиян могут быть подвержены алкогольной зависимостиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Употребление алкоголя не проходит бесследно. Человек, который выпивает даже малые дозы, рискует получить зависимость. Такие факты привел главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений.

Он подтвердил выводы американских исследователей, которые выяснили, что спиртное необратимо отражается на мозге.

- Первое и главное действие этанола – токсическое. Нарушается внутриклеточный обмен, клетка сначала впадает в анабиоз, а потом умирает. Это неотвратимо. Опьянение – это побочное действие, которое иногда связано с гипоксией головного мозга,- комментирует врач ИА «НСН».

Зависимость от спиртного очень сильна и примерно 20-30 процентов россиян могут быть иметь эту пагубную страсть. Они подвержены риску вновь и вновь испытывать непреодолимое желание употребить алкоголь.

Ранее главный нарколог Минздрава предложил запретить продажу детского шампанского. Представители проекта «Трезвая Россия» заявили, что бутафорные алкогольные напитки «размывают границы дозволенности»

ИСТОЧНИК KP.RU

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