Треть россиян рискует стать алкоголиками
Употребление алкоголя не проходит бесследно. Человек, который выпивает даже малые дозы, рискует получить зависимость. Такие факты привел главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений.
Он подтвердил выводы американских исследователей, которые выяснили, что спиртное необратимо отражается на мозге.
- Первое и главное действие этанола – токсическое. Нарушается внутриклеточный обмен, клетка сначала впадает в анабиоз, а потом умирает. Это неотвратимо. Опьянение – это побочное действие, которое иногда связано с гипоксией головного мозга,- комментирует врач ИА «НСН».
Зависимость от спиртного очень сильна и примерно 20-30 процентов россиян могут быть иметь эту пагубную страсть. Они подвержены риску вновь и вновь испытывать непреодолимое желание употребить алкоголь.
Ранее главный нарколог Минздрава предложил запретить продажу детского шампанского. Представители проекта «Трезвая Россия» заявили, что бутафорные алкогольные напитки «размывают границы дозволенности»
ИСТОЧНИК KP.RU