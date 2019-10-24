Источник в МИД опроверг информацию о ноте протеста Армении из-за срыва оружейного тендера
В МИД России объяснили ситуацию, которая произошла из-за срыва оружейного тендера с Арменией. Напомним, в майском тендере принимала участие российская компания Orsis. В минобороны Армении искали поставщика военной техники. Российская фирма выиграла конкурс, но вдруг тендер объявили закрытым.
В четверг 24 октября появилась информация, что Россия направит в Армению ноту протеста. Как сообщают в РБК со ссылкой на источник в МИД России, это не соответствует действительности. Письмо отправить собираются, но это совершенно другая форма обращения к властям страны, отличная от ноты протеста.
- По словам собеседника РБК, письмо уже передано в МИД, в ближайшее время его могут направить армянской стороне по дипломатическим каналам, - сообщает издание.
Планируется, что документ направят на имя имя министра обороны Армении Давида Тонояна.
ИСТОЧНИК KP.RU