2019-10-24T15:13:44+03:00
В мире

Источник в МИД опроверг информацию о ноте протеста Армении из-за срыва оружейного тендера

Россия действительно попросит министра обороны разобраться в ситуации
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россия направит в Армению документ министру обороныРоссия направит в Армению документ министру обороныФото: REUTERS
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В МИД России объяснили ситуацию, которая произошла из-за срыва оружейного тендера с Арменией. Напомним, в майском тендере принимала участие российская компания Orsis. В минобороны Армении искали поставщика военной техники. Российская фирма выиграла конкурс, но вдруг тендер объявили закрытым.

В четверг 24 октября появилась информация, что Россия направит в Армению ноту протеста. Как сообщают в РБК со ссылкой на источник в МИД России, это не соответствует действительности. Письмо отправить собираются, но это совершенно другая форма обращения к властям страны, отличная от ноты протеста.

- По словам собеседника РБК, письмо уже передано в МИД, в ближайшее время его могут направить армянской стороне по дипломатическим каналам, - сообщает издание.

Планируется, что документ направят на имя имя министра обороны Армении Давида Тонояна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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