2019-10-24T15:34:39+03:00
Экономика

Путин пошутил о новом месте России в рейтинге Doing Business

Страна поднялась на три строчки, заняв 28 позицию в списке
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин пошутил о новом месте России в рейтинге Doing BusinessПутин пошутил о новом месте России в рейтинге Doing BusinessФото: REUTERS
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Комментируя выступление и.о президента Республики Маврикий Парамасивума Пиллая Вьяпури на пленарном заседании саммита «РоссияАфрика» президент России Владимир Путин в шутку упрекнул своего коллегу в «нескромности». Так российский лидер отреагировал на новые места двух стран в рейтинге Doing Busines Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.

Россия в этом году поднялась на три строчки, заняв 28 позицию в списке. До этого 28-ой в рейтинге была Республика Маврикий, которая в этом году расположилась на 13 месте

«Вы ведете себя нескромно. Вы с 28 места в рейтинге Doing Business переместились на 13, а Россия с 31 как раз на 28, мы заняли ваше место», - смеясь сказал Путин.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, составители рейтинга объяснили новую позицию России тем, что в стране провели реформы, которые ускорили процесс получения электроэнергии и упростили соблюдения налоговых требований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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